İmamı taciz iddiasıyla öldüren çocuk tutuklandı

Adana'da kız kardeşi F.A’yı (14) taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı imam Tarık Karadağ’ı (46) cami önünde bıçaklayıp öldüren M.A. (16) tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Fetahmet Gülşen Camisi İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.A, cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

TACİZ SORUŞTURMASI

Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli M.A, kız kardeşi F.A’nın Karadağ’ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.