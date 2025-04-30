İmamın imar rantı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yatay mimariyi yaygınlaştırmalıyız” dese de AKP’li belediye başkanları buna aykırı uygulamalara imza atıyor. Son olarak Başkent’teki AKP’li Ertuğrul Çetin’in yönettiği Pursaklar Belediyesi, tartışmalı bir imar planı değişikliğine gitti. Uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda imamlık yapan ve bir süre önce de emekli olan Yılmaz Koşar, arazisinin imar planlarının değiştirilmesi için AKP’li Pursaklar Belediyesi’ne başvurdu.

24 KAT İNŞAAT İZNİ

Koşar, Fatih Mahallesi’ndeki 5 bin 580 metrekare büyüklüğündeki arsasına beş kata kadar inşaat izni verildiğini ve bunun artırılmasını talep etti. Pursaklar Belediyesi ise sadece Yılmaz Koşar’ın değil toplam beş arsanın imar planında düzenlemeye giderek 24 kata kadar inşaat yapılabileceğini belirtti.

Belediye yönetimi, “mağduriyetleri gidermek” için büyüklüğü 7 bin metrekareye kadar olan arazilerde en çok 21 kat, 7 bin metrekareden büyük olanlarda ise 24 kata inşaat yapılmasını önerdi. Plan teklifine CHP karşı çıkıp ret oyu kullanırken Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP grubunun da karşı çıktığı görüldü. Plan değişikliğine MHP’liler de ret oyu verdi. Öte yandan emekli imam Yılmaz Koşar’ın arsasında kat artışı yapılması için önceki yıllarda da belediyeye başvurduğu ancak bu talebinin reddedildiği öğrenildi.

YATAY MİMARİ SADECE LAFTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’de yaptığı açıklamada, “Yatay mimariyi yaygınlaştırmak suretiyle Türkiye’nin çehresini orta ve uzun vadede tamamen değiştireceğimize inanıyoruz. Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi gecekonduların, çirkin betonarme binaların arasında bulursunuz” demişti.