İmamoğlu: 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağlanan 15 bin TL'lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesi ücretlerinin yeni yılın ilk haftasında 100 bin öğrencinin hesabına yatacağını duyurdu.
Kaynak: ANKA
15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2024
Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/F3tr36oua3
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), öğrencilere destek kapsamında başlattığı 15 bin TL'lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" yılın ilk haftasında 100 bin öğrencinin hesabına yatırılacak.
Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.