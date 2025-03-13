İmamoğlu 15 Mart'ta Ankara'da: Mansur Yavaş programa katılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken halk buluşmalarına devam ediyor.

8 Mart’ta İzmir’de, "Büyük yolculuk başlıyor" sloganı ile yola çıkan İmamoğlu’nun 15 Mart’ta Ankara’da gerçekleştireceği halk buluşmasının hazırlıkları da sürüyor. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek buluşmaya katılımın yoğun olacağı belirtiliyor.

İBB kaynakları, İmamoğlu’nun gittiği her yerde büyük coşkuyla karşılandığını söylüyor. Yoğun katılım ile gerçekleşen halk buluşmalarında salonlara giremeyen yüzlerce yurttaş, salonların dışına kurulan ekranlardan İmamoğlu’nu takip ediyor.

HEDEF YÜZDE 65

İmamoğlu her konuşmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı hiç seçim kaybetmediğini vurguluyor. Ön seçim kararıyla ilgili tartışmalara da değinen İmamoğlu, "Örgüt iradesi" vurgusuyla ön seçimin gerekli olduğu mesajını veriyor.

CHP kaynakları, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime yönelik örgütün motivasyonunun her halk buluşmasından sonra daha da arttığını belirerek, "Katılımın yüzde 65 olacağını tahmin ediyoruz. Bu hesapla, 1 milyon 130 bin CHP’linin sandığa gideceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Haberlere yansıyan, "Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun etkinliği için salon vermedi" iddiası ise CHP’lilerce kesin bir dille yalanlanıyor. CHP’ye yönelik, "İç kavga var" algısının iktidar tarafından kasıtlı şekilde yaratıldığını savunan CHP’liler, "Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da ortak hedefe kilitlenmiş durumda. Tek amaç, Türkiye’yi AKP iktidarından kurtarmak" değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 15 Mart’ta Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek buluşmaya katılmayacağı bildirildi.

ERKOL: BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

15 Mart’ta gerçekleştirilecek programla ilgili BirGün’e konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimin tek adayının İBB Başkanı İmamoğlu olduğunun altını çizerek, hem programa hem de ön seçime katılımın yoğun olacağını kaydetti. Ankara İl Örgütü’nün de ev sahibi olacağı programın bir aday toplantısı olduğunu ifade eden Erkol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara İl Başkanı olarak toplantıda ben de bir konuşma yapacak ve iktidara boyun eğmeyeceğimizin mesajını vereceğim. Türk siyasetinde ilk kez bu denli devlet ile bütünleşmiş bir iktidar var. Devletin bütün olanakları iktidar lehine kullanılıyor. Dolayısıyla CHP olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi hep birlikte yüksek sesle dile getireceğiz. Sayısı 1 milyonu aşan katılımcı bir modelle cumhurbaşkanı adayı belirlemeyi tercih eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e de teşekkür edeceğiz. ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın programa katılmaması durumunda ortaya bir tartışma çıkacağı görüşüne ise katılmıyorum. Sayın Yavaş, ön seçime yaklaşımı, saygı duyduğunu ve partiyi tartıştıracak herhangi bir söylemde bulunmayacağını ekranlarda birçok kez dile getirdi. Dolayısıyla, CHP içinde bir bölünme var algısının toplumda karşılık bulmayacağını düşünüyorum."