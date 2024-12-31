İmamoğlu: 2025 kimsenin ‘ay sonunu nasıl getiririm’ diye düşünmediği bir yıl olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıla ilişkin mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ekrem İmamoğlu, "2024 hem ülkemiz hem de dünya için oldukça çalkantılı, yer yer belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Ülke olarak ekonomik açıdan tarihimizin en zor yıllarından birini yaşadık, yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz" dedi.

"Yakın çevremizdeki çatışmalar ve savaşlar ne yazık ki bu yıl da dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı" diyen İmamoğlu, "Yeni yılla birlikte tüm bu olumsuzlukların artık geride kalması en büyük dileğimiz. Filistin’de, Ukrayna’da akan kanın durmasını, Suriye’de herkes için adil ve istikrarlı bir ortam tahsis edilmesini ümit ediyoruz. Savaşlar, çatışmalar, kutuplaşmalar bir an önce son bulsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "2025 yılının Türkiye’de daha demokratik, daha özgür ve başta ekonomi olmak üzere her açıdan daha ferah günler getirmesini temenni ediyorum. 2025 toplumun kutuplaşmadığı, kayyumların konuşulmadığı, kadınların, sokak hayvanlarının, çocukların güvende yaşadığı; kimsenin ‘ay sonunu nasıl getiririm’ diye düşünmediği mutlu, sağlıklı, güvenli, eşit ve adil bir yıl olsun. Hem yurtta hem dünyada barış olsun. Mutlu yıllar."