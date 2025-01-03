İmamoğlu: 2025’te akıl fikir ve mertlik istiyorum

Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih’te yaşanan su taşkınları ve altyapı sorunlarını çözecek projenin temelini attı. 1 milyar 25 milyon liraya mal olması planlanan projenin temel atma töreni, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İmamoğlu, "Bizimle rekabet etme çabası içerisinde olan sevgili rakiplerimize diyoruz ki; bizimle rekabetinizde yön değiştirin. Yani bizimle rekabeti, bizi engellemek veya başarısız göstermek, hatta dönem dönem siyasetin dışına atma çabasının ötesinde başka bir yere evirin. Bizimle millete daha fazla hizmet etmek için mücadele edin. Akıl, fikir ve mertlik istiyorum 2025 yılından. Mertçe yarış daha keyifli olur" ifadesini kullandı.