İmamoğlu: 2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak

Ekrem İmamoğlu, videolu bir mesaj yayımladı ve "2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak" dedi.

Güncel
  • 04.01.2026 21:26
  • Giriş: 04.01.2026 21:26
  • Güncelleme: 04.01.2026 21:34
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan videolu mesaj yayımladı. İmamoğlu, "2026 bu kara düzenden kurtulduğumuz yıl olacak" dedi.

İmamoğlu, video mesajına, "Milletimiz sonuna kadar adalet için, hak ve hukuk için mücadele etmeye kararlıdır. Aziz milletimizin hakkı özgürlüktür" notunu düştü.

İmamoğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

