İmamoğlu: 25 yılda parası alınan hattın ücreti bizden 11 ayda kesildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 yeni metro aracının temini imza töreninde konuştu. İmamoğlu, "Normalde 25-30 yılda belediyenin kasasından, hazine payından kesinti yapılarak parası alınan miktar bizden 11 ayda alındı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "M4 Hattı 100 Adet Metro Aracı Temini Sözleşme İmza Töreni"nde konuştu.

İmamoğlu, Hazine'nin normal şartlarda 25-30 yıllık bir süreçte tahsil ettiği tutarın genelge değişikliği ile İBB'den 11 ayda kesildiğini söyledi.

Emirgan’daki Beyaz Köşk’te yapılan törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım, İstanbulluların en önemli konusu ve sorunu. Yatırımlarımızı artıran ve hızlandıran bir yönetim olduk 4 yıldır. Gerçekten biz ciddi bir yatırımı metrolarımıza aktardık. 2023 yılı yatırım harcamalarımızın yüzde 40’tan fazlasını raylı sistemlere ayırmış durumdayız" dedi.

"Yıllık metro üretme hızımız da gerçekten bir rekora doğru gidiyor" diyen İmamoğlu bu sayının da yeterli olmayacağını belirtti. İmamoğlu, "2025 sonuna geldiğimizde 100 kilometreyi bulan bir üretimi İstanbullulara kazandırmış olacağız. Göreve geldiğimizde plansızlıktan, finans kabiliyeti olmadığından ya da finansla ilgili düzenlemeler oluşturulmadığından ve durmuş ve sorunları olan 10 metro hattını devralmıştık. Bu terk edilmiş pozisyonuna düşmüş olan metro inşaatlarımıza dair biz hızlıca harekete geçtik ama ne yazık ki milyarlarca liralık da bir zararı kentimiz, bütçemiz yaşamış oldu o dönemde. Bazen şöyle ifade ederim. Bunu özellikle halkımızın bilmesi lazım. Siyasi bir manevra için mış gibi yapmak adına bir ihaleye çıkmak, bir işe başladım demek kadar yanlış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"4 YILIN 25 YILLA YARIŞTIRILMASI BİZİM İÇİN KEYİFLİ"

İmamoğlu, 2015,2016 ve 2017 yıllarında başlatılan ve şantiye şeklinde devraldıkları projelerin bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu dönemin ne yazık ki olumsuz ekonomik koşulları da bu bahsettiğim maliyetle ilgili süreçleri daha da yukarıya tırmandırmıştır. Biz dönem dönem geçmiş 25 yılla kıyaslanacak şekilde eleştirilere maruz kalıyoruz. Yani 25 yılda üretilen bazı işleri, bu 4 yıldaki ortaya koyduğumuz kabiliyetle kıyaslayarak ‘Biz şunu yapmışız, siz bunu yaptınız’ diye bir yarışa tabi tutuluyoruz. Bunu hem gülümseyerek hem de keyifle karşılıyorum. Çünkü 4 yılın 25 yılla yarıştırılması ya da kıyaslanması bizim için keyifli. Biz 4 yılda çok güzel işler başarmış bir yönetimiz. Bugün İstanbul’a yeni 100 metro aracımızı kazandıracak ilk adımı atıyoruz."

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabiha Gökçen’e bakanlığın yapmış olduğu bağlantının açılışı yapılmıştı. Burası İBB’ye devredilecekti ve biz açılışına da davet edilmemiştik. Biz de demiştik ki 'Teşekkür ederiz, elinize sağlık, hayırlı olsun ama yani bu İBB’ye ait bir mekanizma olacağı için keşke davet edilseydik zira parasını bizden alacaksınız' dedik. Deyince normalde 25-30 yılda -daha önceki düzene göre- belediyenin kasasından, Hazine payından kesinti yapılarak 25-30 yılda parası alınan bu tür hatların değiştirilen genelgeyle beraber o hattın parası bizden 11 ayda alındı. 11 ayda kesildi ve alındı. Yani şu anda bizim o hatla ilgili devletimize borcumuz kalmadı. Bu olacak iş değil. Burada üretici firmalar, finansçılar var aramızda. Bize 10-11 ayda para değil, bize 5 yılda para garantisi veren bir kurum olsa ülkemizde bütün metrolarını 5 yılda bitiririz İstanbul’un. Böylesi bir durumu yaşattılar bize. Neticede bu üzücü, çünkü bu ülkenin Hazine'si de bizim, bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığı da bizim, bu ülkenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim."

"DÜNYANIN EN ÇOK MERAK EDİLEN KENTİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

2025 Haziran’ına kadar 100 aracın hatta indirim işlemi tamamlanmış olacağını söyleyen İmamoğlu, önlerinde 2 yıl bulunduğunu belirtti. İmamoğlu, "İstanbul’u daha keyifli, daha çevreci, başta büyük oranda metrolarla olmak üzere yine tabii ki tekerlekli lastikli araçların da kaliteyi artırarak inşallah engellenmezsek taksi sayısını artırdığımız İstanbul’da insanların ‘Taksi bulamıyoruz’ şikâyetini de azaltarak ve insanlarımızı mümkün olduğu kadar da nitelikli, sayısını oldukça artırdığımız yeşil alanlarda veya nitelikli kaldırımlarımızda yürüyerek gezebildikleri bir İstanbul var ederek çağdaş, dünyanın en çok merak edilen, görülmesi şarttır diye insanların ismini aradığı bir kent olmayı hep birlikte hedefliyoruz" diye konuştu.