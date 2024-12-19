İmamoğlu 3 maddeye vurgu yaptı: "Bunun için çalışıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin yeni kreşinin açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İstanbul'da gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen İmamoğlu, İstanbul’un güzelleşmesi, modernleşmesi ve refah seviyesinin artması için çalıştıklarını kaydetti. İmamoğlu, "Amacımız sunduğumuz her hizmetin İstanbulluların hayrına bir hizmet olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Bu hizmetler arasında kreşlerin ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, iktidarın engelleme çabalarına ilişkin, "Bu adımları atan rakip bir belediye başkanı olsa onun yaptığından 2 tane fazla yaparım. Onunkini kapatmaya çalışmam" dedi.

Her çocuğun hayata eşit bir şekilde başlamasını sağlamanın önemine işaret eden İmamoğlu, "Eksikleri tamamlamak bizlerin sorumluluğu. Göreve geldiğimizden bu yana 'neyi, nasıl tamamlarız?' diyerek hizmete başladık" şeklinde konuştu.