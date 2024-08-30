İmamoğlu, 30 Ağustos törenlerinde konuştu: Her alanda yeni zaferleri işaret ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102’inci yıl kutlamaları için düzenlenen resmi törenlere katıldı.

30 Ağustos'un eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide, her alanda yeni zaferleri işaret ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Bu kapsamda, umuyor ve diliyorum ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri, bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e, bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı 102’inci yıl kutlamaları için ilk resmi tören Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sırasıyla Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan resmi tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de katıldığı resmi törenin ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyduğu ikinci bir tören düzenlendi.

"GÜN BOYU KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu, ikinci törenin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Taksim Meydanı'nda, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızın ikinci yıl dönümü kutlama törenlerini başlatmış bulunuyoruz. Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos denince, hepimizin içinde ayrı bir coşku var. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla beraber, istiklalimizin, aynı zamanda Cumhuriyetimizin nasıl sağlam temellere oturduğunu, nasıl büyük bir mücadele verildiğinin gururu ve duygusu içimizi kaplar. Büyük bir zaferdir. Çünkü, Cumhuriyetimizin müjdecisi olmuştur. Bu büyük zafer, bugün 102. yılında, bize aslında yeni zaferleri işaret ediyor. Elbette ‘yeni zaferler’ denince, savaştan Allah korusun bu ülkeyi. Bütün ülkeleri savaştan korusun. Savaştan bahsetmiyorum, yeni zaferler denince. Ki Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir milletin geleceği tehdit altında değilse, nefsi müdafaa gerekli değilse, savaşı düşünmek dahi doğru değildir’ sözünü bize emanet etmiştir. Ama biz, ‘yeni zaferler’ deyince; eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide, her alanda yeni zaferleri bize işaret ediyor. Bu kapsamda, umuyor ve diliyorum ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni zaferleri, bu alanlarda coşkuyla elde eden bir milletin evlatları oluruz. Ancak bu şekilde biz Mustafa Kemal Atatürk'e, bu zaferi kazanan atalarımıza layık birer birey oluruz. Bu duyguyla burada bayramımızı kutladık. Gün boyu kutlamaya devam edeceğiz. Allah, nice güzel, moralli ve bayrağımızın altında, Mustafa Kemal Atatürkümüzün huzurunda bayramları kutlamayı milletimize nasip etsin."

"VATAN CADDESİNDE TÖREN ALAYI"

Gül, Tokel ve İmamoğlu, Taksim’deki tören bittikten sonra İstanbul Valiliği’ne geçti. Üç isim daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bayramlaşmaya katıldı.

Resmi törenler Vatan Caddesi’nde devam etti. Tören arabasına binen Gül, Tokel ve İmamoğlu, bando eşliğinde halkı selamladı. Selamlamanın ardından Gül, Tokel ve İmamoğlu, protokoldeki yerlerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.