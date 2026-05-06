İmamoğlu: "6 Mayıs millet iradesine yapılan birinci darbenin yıldönümüdür"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İtanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerinin ardından iptal edilen İstanbul seçimlerinin yıldönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda "Bugün; iktidarın, İstanbul’da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür. 16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019’da ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

19 Mart operasyonları için "siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmaları ile yok etmeye dair milli iradeye ve demokrasiye yapılan 2. Darbe" ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün; iktidarın, İstanbul’da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür.

16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019’da ortadan kaldırıldı.

19 Mart, siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmaları ile yok etmeye dair milli iradeye ve demokrasiye yapılan 2. darbedir.

Tutsaklığımızın 400. gününde tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi inanç, azim ve kararlılıktayız.

Kollarımızı o gün sıvamıştık, hâlâ geleceğimiz için mücadeleye devam ediyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"