İmamoğlu 7 maddede kendisine yapılan yargı hamlelerini anlattı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) kendisine yönelik yapılan yargı hamlelerini yedi maddede anlattı. İmamoğlu "Yüce Allah huzurunda, ben 86 milyon insanımızın huzurunda, yüce Türk yargısı huzurunda yargılayacağım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bir; kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada, hakkımdaki yargılama sürerken, hâkim görevden alındı.

İki; 19 Mart'ta İBB operasyonunda, hakim, tutuklama talebiyle önüne çıkarılan 8 kişiyi adli kontrolle serbest bırakmasının ardından görevden alındı.

Üç; HSK tarafından diplomamı iptal eden mahkemenin heyeti dağıtıldı.

Dört; “terörle mücadele eden bir kamu görevlisini hedef gösterme, hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla yargılandığım davada bir üye hâkim, beraat yönünde oy verdi. Tahmin edin bakalım ne oldu? Görevinden alındı.

Beş; ihale nedeniyle açılan ceza davasında, onuncu celseye gelindiğinde, dosyayı karara bağlamaya çalışan hâkim görevden alındı, Diyarbakır'a gönderildi! Yerine gelen hâkim 10 günde beraat kararı verdi. Beraat kararı veren hâkim, Maraş'a gönderildi!

Altı; Ankara’da kurultay cezasına bakan hâkim, dosyanın kritik aşamalarında siyasi talimatlara uymadığı için, araştırdığı, sorguladığı için görevden alındı.

Yedi; diplomada sahtecilik ceza davasının görüldüğü mahkemenin hâkimi, Kahramanmaraş'a atandı. Niye? Dosyasına sahip çıktığı için. İBB davasında. Mahkeme başkanı aynı kalarak, ikinci bir yeni heyet oluşturuldu.

Yargılama bu mu? Bu mu yargılama? Ben, onun için burada yargılıyorum. Yüce Allah huzurunda, ben 86 milyon insanımızın huzurunda, yüce Türk yargısı huzurunda yargılayacağım. Bugünkü savunmamı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

https://www.ekremimamoglu.com/konusmalarim/bir-bilirkisiyi-ve-herkesin-bilirkisisini-her-seyin-bilen-kisisini-elestirdigim-icin-buradayim/