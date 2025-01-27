İmamoğlu açıkladı: Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalar ve hukuksuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" söyledi.

"Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" diyen İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğundan da bahsetti.

İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın hakkında şunları anlattı:

"Kendisi emekli bir vatandaş. Nereden emekli? Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan... Bakanlık'taki görevi ne? Ayniyat saymanı... Sonra bilirkişiliğe başlamış. Kooperatif davalarına bakıyor. Daha sonra Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy'deki davalarda da bilirkişilik yapıyor.

Çerkezköy ismi bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. İsmini vermeyelim, çünkü verince hemen soruşturma başlatılıyor.

2014-2016 yılları arasında şu anda çok ünlü bir yargı mensubumuz Çerkezköy'de hakim. Acaba hiç karşılaştılar mı, tanıştılar mı, yoksa sadece tesadüf mü, merak etmeden duramıyorum!

İstanbul'un çok ünlü bilirkişisi Satılmış Bey'in Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nin sahte bilirkişi raporu yazmak iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu? Satılmış Bey'in sevdalısı savcılar herhalde bunun cevabını biliyordur."