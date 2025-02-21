İmamoğlu adaylık başvurusunu bugün yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime katılmak için bugün başvuruda bulunacağı öğrenildi.

CHP’de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak.

CHP’nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Bu arada İmamoğlu haricinde CHP’nin eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıkladı.