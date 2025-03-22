İmamoğlu, Adliye'ye sevk edildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İmamoğlu ve gözaltına alınan 90 kişi Vatan Emniyet'ten 14 minibüslük konvoyla getirildi. Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirilmeden önce, yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çarşambadan bu yana gözaltında tutulan 90 kişi ve İmamoğlu, eksi yedinci kattan Adliye'ye alındı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan; Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu gözaltındaki isimlerin, 34 savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Söz konusu isimlerin savcılık ifadesi saat 21.00'de başlayacak. Bu saate kadar ise nezarethanede bekleyecekler.

HALK ÇAĞLAYAN'DA NÖBETTE

İmamoğlu Adliye'ye getirilirken çok sayıda yurttaş da burada toplanarak destek sloganları attı.

ÇAĞLAYAN'A GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Valilik, gözaltında bulunan İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi öncesinde çevredeki yolları kapattı. Yolların kapatılmasına rağmen çok sayıda vatandaş adliye önünde toplandı.