İmamoğlu: Ahmet Türk’e neden terörist dediniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

İmamoğlu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün MHP'yi ziyaret eden DEM Parti heyetinde bulunmasına ilişkin konuştu.

İmamoğlu, “Ahmet Türk muteber ise neden terörist deyip görevden aldınız?” diye sordu.

İBB Başkanı Esenyurt’ta incelemelerde bulunup gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Esenyurt'ta imar ve çevre katliamı yapılmıştır. Kent suçu denen kavramların tamamı Esenyurt’ta yaşanmıştır. Merkezi idare yapılan bu hukuksuzluklara göz yummuştur. Şu an bulunduğumuz yer Haramidere. Neden 10 milyara yakın yatırım burada yapıldı? Her yıl su basan alanı yaptık. Sorunu yaratan aklın temsilcileri ise çizmelerini giyip burada şov yaptı. Yağmur yağınca sel olmasın diye projeler için çizme giyerim demiştim. Selde çizme giyen aklı milletimiz evine gönderdi. Kent Lokantası bir tane olmaz diyen Ahmet Özer’i buradan saygı ile selamlıyorum. Çok istediği kent lokantasında öğrencilerle birlikte yemek yiyeceğiz."

"ESENYURT'TA YAŞANAN GARABETTİR"

"Ahmet Özer, cezaevinde. Onun hakkında bu kararı verenler bile bilmiyor. 65 yaşında bu ülkenin kurumlarında hizmet eden bir kişiyi terörist ilan ettiler. Çünkü Esenyurt’ta seçim kazandı. Eğer bir üniversitede olsaydı başına hiçbir şey gelmeyecekti” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: