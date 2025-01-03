İmamoğlu: Ahmet Türk’e neden terörist dediniz?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada “Ahmet Türk muteber ise neden terörist deyip görevden aldınız?” diye sordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.
İmamoğlu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün MHP'yi ziyaret eden DEM Parti heyetinde bulunmasına ilişkin konuştu.
İmamoğlu, “Ahmet Türk muteber ise neden terörist deyip görevden aldınız?” diye sordu.
İBB Başkanı Esenyurt’ta incelemelerde bulunup gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
İmamoğlu şöyle konuştu:
“Esenyurt'ta imar ve çevre katliamı yapılmıştır. Kent suçu denen kavramların tamamı Esenyurt’ta yaşanmıştır. Merkezi idare yapılan bu hukuksuzluklara göz yummuştur. Şu an bulunduğumuz yer Haramidere. Neden 10 milyara yakın yatırım burada yapıldı? Her yıl su basan alanı yaptık. Sorunu yaratan aklın temsilcileri ise çizmelerini giyip burada şov yaptı. Yağmur yağınca sel olmasın diye projeler için çizme giyerim demiştim. Selde çizme giyen aklı milletimiz evine gönderdi. Kent Lokantası bir tane olmaz diyen Ahmet Özer’i buradan saygı ile selamlıyorum. Çok istediği kent lokantasında öğrencilerle birlikte yemek yiyeceğiz."
"ESENYURT'TA YAŞANAN GARABETTİR"
"Ahmet Özer, cezaevinde. Onun hakkında bu kararı verenler bile bilmiyor. 65 yaşında bu ülkenin kurumlarında hizmet eden bir kişiyi terörist ilan ettiler. Çünkü Esenyurt’ta seçim kazandı. Eğer bir üniversitede olsaydı başına hiçbir şey gelmeyecekti” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“2019’da milletimizin oyuyla bir seçimi kazandıktan sonra seçimi iptal edip ‘oy çaldılar’ dediler. ‘Yargılanacaklar’ dediler. Ama kimse yargılanmadı. Ahmet Özer’e teşekkür mektubu yazanlar bugün onu terörist ilan ettiler. Tuhaflığın zirvesini dün yaşadık. Ahmet Özer gibi Ahmet Türk görevden alındı, 4 Kasım'da. Daha dün İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Büyük harflerle Ahmet Türk’ü görevden alma gerekçesini şöyle yazdı: ‘Kobane Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma…’ Tıpkı Ahmet Özer gibi. Devletimizin terörist olarak görev aldığı Ahmet Türk, Meclis Başkanı ile görüştü. İktidar ortağının genel başkanı ile görüştü. Daha bir ay önce koca harflerle terörist diye yazıyorlar. Muteber biri ise ki bizim için öyledir neden terörist dediniz. Dün yaşanan bu garabet aynen Esenyurt’ta yaşanan garabettir. Nasıl Ahmet Türk görevine dönmeli diyoruz, Ahmet Özer de görevine dönmeli. Hâlâ iddianamesi yok. Allah bunlara akıl versin, vicdan versin. Hiçbir kötülük karşılıksız kalmayacak.”