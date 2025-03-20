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İmamoğlu, ailesinin videolu mesajını paylaştı: Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesi

Gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ailesinin videolu mesajını paylaştı. İmamoğlu paylaşımına, "Üzülme annem bu günler geçecek. Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" notunu düştü.

Güncel
  • 20.03.2025 13:30
  • Giriş: 20.03.2025 13:30
  • Güncelleme: 20.03.2025 13:44
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu, ailesinin videolu mesajını paylaştı: Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesi

Dün sabah gözaltına alınan ve hâlâ Emniyet'te tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ailesinin mesajını paylaştı.

Annesiyle babasının yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Üzülme annem bu günler geçecek. Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" dedi.

"OĞLUMA BİR KEDER GELMESİN"

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda annesi şu şekilde konuştu:

"Çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmem, ilk baştan girme dedim bu işe. Neresini sevmiyorsunuz, neyi kötü yaptı ki? Hiç teşekkür almadı. Büyüğümüz var değil mi tepede. Çağrılan yere bir kere gelir büyüğümüz. Şimdi bana sorulacak herhalde cumhurbaşkanlığı adayı olmasını. Baştan dedim sevmem ama şimdi istiyorum. Bu kadar uğraştıklarına karşı istiyorum olsun. Benim oğluma bir keder gelmesin, sağ olsun bana dönsün."

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