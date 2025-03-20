İmamoğlu, ailesinin videolu mesajını paylaştı: Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesi

Dün sabah gözaltına alınan ve hâlâ Emniyet'te tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ailesinin mesajını paylaştı.

Annesiyle babasının yer aldığı videoyu paylaşan İmamoğlu, "Üzülme annem bu günler geçecek. Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" dedi.

Üzülme annem bu günler geçecek....



Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir;https://t.co/JTDi1TNDon pic.twitter.com/Zd2FRdY1e6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

"OĞLUMA BİR KEDER GELMESİN"

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda annesi şu şekilde konuştu:

"Çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Ona yaptıklarına ben kızıyorum. Ben siyaseti sevmem, ilk baştan girme dedim bu işe. Neresini sevmiyorsunuz, neyi kötü yaptı ki? Hiç teşekkür almadı. Büyüğümüz var değil mi tepede. Çağrılan yere bir kere gelir büyüğümüz. Şimdi bana sorulacak herhalde cumhurbaşkanlığı adayı olmasını. Baştan dedim sevmem ama şimdi istiyorum. Bu kadar uğraştıklarına karşı istiyorum olsun. Benim oğluma bir keder gelmesin, sağ olsun bana dönsün."