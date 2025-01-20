İmamoğlu, Akın Gürlek’e seslendi: Seni yöneten aklı bu memleketin her ortamından söküp atacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslendi.

İmamoğlu, "Seni yöneten aklı bu memleketin her ortamından söküp atacağız" dedi.

İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuştu.

İmamoğlu, konuşmasında CHP Gençlik Kolları Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına değindi.

Başsavcı Akın Gürlek’e seslenen İmamoğlu, "Seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yargının siyasallaşması hayati bir sorundur. Ne kadar zor bir ülkeye uyandığımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz.

Yargının siyasallaşması devletin varlığını da tehlikeye atar. Develt hepimizin altında yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. İktidarların sınırsız güç kullanmasını engelleyecek yegane güç bağımsız yargıdır.

Çok yakın geçmişteki yargı düzenlemesiyle geldiğimiz noktadır bu. Bugün bağımsız yargı can çekişmektedir.

Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz.

Bu millet sizi, bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak. Başka bir kurtuluşu da yok.

Kendileri milletin üzerindeki bir güç olarak görüyorlar.

Milletin vermediği yetkiyi yargı yoluyla ele geçirmeye, milletin iradesini de bugünden baskı altına almaya çalıştıkları nettir.