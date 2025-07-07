İmamoğlu AKP'li siyasetçilere, bürokrasiye ve iş dünyasına seslendi: Artık sus, dur, bekle devri bitmiştir

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li siyasetçilere, iş dünyasına ve bürokrasiye seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Devletin ve milletin içine düşürüldüğü tahakküm, kaos, kutuplaşma ve kriz siyasetinden yorulmadınız mı? Hala ne olduğunun farkında değil misiniz? Külliyedeki bir avuç insanın devletimizi ve milletimizi hangi uçuruma sürüklediğinin farkında değil misiniz?" sorularını yöneltti.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ülkemizin dört bir yanı çatışmalarla doluyken ve Ortadoğu’daki gelişmeler vatanımızı tehdit ederken, milletimizi ve iç cepheyi kaosa, krize ve istikrarsızlığa sürükleyenlerden yorulmadınız mı? Ve en önemlisi, yüce milletimizin bu ihtirasa ve korkaklığa "eyvallah" demeyeceğinin, bu muhterislerin nasıl kaybedeceğinin farkında değil misiniz? Artık milletten ve seçimden kaçan, yenemediklerini korkakça hapse atan ve yabancı devlet başkanlarının rızasıyla iş yapan bu aklın millet tarafından ilk fırsatta gönderilmeyeceğini mi sanıyorsunuz?"

"Bu mesele devletin ve milletin varlık-yokluk meselesidir. Bu mesele bir 'Beka' meselesidir" diyen İmamoğlu, "Bu toprakların rotasını kapı arkası hesaplar değil, aziz milletimizin feraseti belirler. Biz milletin yanında saf tuttuk. Herkes konumunu millete göre belirlesin. Milletin vicdanı elbet herkesi yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.