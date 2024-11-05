İmamoğlu, Almanya’nın başkentinde “adil bir demokrasi” için konuşacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin önde gelen siyasi liderlerinden eski Başbakan Helmut Schmidt’in adını taşıyan vakfın davetlisi olarak başkent Berlin’e davet edildi.

“Federal Şansölye Helmut Schmidt Vakfı”nın (BKHS) 21 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek “Helmut Schmidt Dersleri” başlığı altındaki toplantıda konuşacak olan İmamoğlu, “Türkiye politikasının umut taşıyıcılarından biri” olarak tanıtılıyor.

BKHS’nin Berlin’deki “İletişim Müzesi”nin konferans salonunda “Adil Bir Demokrasi İçin” temasıyla gerçekleştirilecek toplantıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Türk muhalif siyasetçi Helmut Schmidt dersi veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işleyen demokrasilerin başarı kriterleri hakkında konuşacak. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türk siyasetinde demokrasiye, şeffaflığa ve kapsayıcılığa bağlı yeni bir dönem başlattı. Partisi geçtiğimiz bahar gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'ye karşı çoğunluğu elde etti. İmamoğlu ülkede siyasi değişim umudunun taşıyıcısı oldu.

BKHS İmamoğlu'nu ‘adil bir demokrasi için’ başlığı altında savunmacı demokrasinin önemli yönlerini aydınlatmak üzere ‘Helmut Schmidt Dersleri’ne davet etti. Toplantının odağında işleyen bir demokrasinin başarı kriterleri nelerdir ve nasıl güçlendirilebilir konuları yer alacak.

Tüm dünyada popülist eğilimler güçleniyor, savaşlar sosyo-ekonomik sorunlara yol açıyor. Otoriter devlet başkanları demokrasinin temel kurumlarını, normlarını ve başta kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, basın ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere demokratik süreçleri baltalıyor. Ekrem İmamoğlu ise sadece kendi ülkesinde değil dünya çapında giderek yaygınlaşan giderek daha da baskı altında kalan demokrasinin cesur bir savunucusu.

BKHS, 2021'den beri yılda bir gerçekleştirdiği ‘Helmut Schmidt Dersleri’yle isim babası Helmut Schmidt’i anıyor. Birçok kişi için Helmut Schmidt ekonomik işbirliği, demokrasi, birleşmiş bir Avrupa ve uluslararası barış için mücadele eden küresel bir devlet adamıdır. Bir uluslararası düşünce fabrikası olarak BKHS, Schmidt’in hedeflerini geliştiriyor ve içinde bulunduğumuz dönemin güncel sorunlarını aydınlatmaya çalışıyor. Bu yılki etkinlikte tamamen Schmidt’in çizgisinde yürüyen bir düşünce lideri olan Ekrem İmamoğlu konuşacak.”

BKHS’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Peer Steinbrück’ün selamlama konuşmasıyla açılacak toplantıda İmamoğlu’nun sunumunun ardından, kendisinin de katıldığı bir panel gerçekleştirilecek.

Aktif siyaseti bırakmadan önce Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığı, Federal Maliye Bakanlığı ve SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Steinbrück, Alman sosyal demokrasinin “bilge düşünürü” olarak görülen Helmut Schmidt’in “halefi” olarak kabul ediliyordu ve 2013 yılındaki genel seçimlerde onun desteğiyle SPD’nin “federal şansölye adayı” olarak girmiş, ancak Angela Merkel karşısında başarılı olamamıştı.

Berlin’deki konferansta BKHS’nin “Adil Bir Demokrasi İçin” başlığı altında yayınlanan ve içinde İmamoğlu’nun yazısının da yer alacağı dergisi tanıtılacak.