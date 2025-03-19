İmamoğlu, Almanya’nın da gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili haberler ve yorumlar Almanya’nın da gündeminin ilk başında yer aldı.

Başta ARD ve ZDF olmak üzere onlarca televizyon kanalı, internet haber portalları İstanbul’daki gelişmeleri, İmamoğlu’nun gözaltına alınmadan önce evinden yaptığı sosyal media paylaşımı eşliğinde veriyor.

Bir bölümü İstanbul’dan, örneğin İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki protestoları da içeren naklen haberlerde İmamoğlu’nun önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olduğuna dikkat çekilerek, son gelişmelerin adaylığı önlemeye yönelik “politik bir operasyon olduğu”na dair yorumlar öne çıkıyor.

Bu durumu “Seçilmiş bir politikacıya karşı darbe girişimi” ve “Türkiye’deki demokrasinin geleceği için çok önemli bir dönüm noktası” değerlendiren CHP Genel Başkanı Özel’in partinin 1,7 milyon üyesini pazar günü İmamoğlu’nu resmen aday seçmek üzere oy vermeye çağırdığı vurgulanıyor.

İmamoğlu’yla ilgili resmi açıklamalardaki “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarına da yer verilen haberlerde, aralarında üst düzey belediye yöneticilerinin, iş insanlarının ve gazetecilerin de yer aldığı 100’ü aşkın kişinin bu operasyonlar kapsamında göz altına alındığı, İstanbul’da valiliğin “provokasyonları önleme” gerekçesiyle dört günlük gösteri, toplantı ve haber yasağı aldığı, kent içinde bazı caddelerin, metro istasyonlarının kapatıldığı, youtube, instagram, X ve TikTok gibi sosyal medya kanallarına sınırlamalar getirildiği, bütün bu gelişmelerin etkisini mali piyasaları da etkilediği ve Türk lirasının rekor düzeyde değer kaybettiği belirtiliyor.

Alman politikasından ilk resmi tepki de iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı SPD’den (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) geldi. Partinin Eş Genel Başkanı Klingbeil son gelişmeleri “demokrasiye ağır bir darbe” ve “İmamoğlu’nu siyasi yarıştan uzaklaştırma girişimi” olarak değerlendirdi.

Önünümüzdeki günlerde kurulması beklenen yeni hükümette Federal Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak yer alması sözkonusu olan Klingbeil DPA’ya (Alman Haber Ajansı) yaptığı açıklamada: “Türk hükümeti böylece artık adil seçimler ve bağımsız bir anayasal devlet istemediğini gösteriyor. Bu eylem orantısız ve güveni ve itibarı yok ediyor, tüm ülke için dramatik sonuçlar doğuruyor” dedi.

CHP’nin “kardeş partisi” olarak tanımladığı SPD’nin İmamoğlu ve İstanbul’da gözaltına alınan kişilerle dayanışma içinde olduğunu kaydeden SPD lideri, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Max Lucks da (Yeşiller) yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını adil seçim ve adil rekabete yönelik bir saldırı diye nitelendirdi.

Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin demokratik kitle örgütleri ve CHP’nin Almanya’daki üyelerince kurulmuş olan dernekler de gelişmeleri yakından takip ediliyor, kent merkezlerinde ortak protesto gösterileri çağrıları yapılıyor.