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İmamoğlu: Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyasi rakibinden, avukatın savunmasından, gazeteciden, gençten, sesten, sözden hatta resimden bile korkan bir akıl ülke yönetemez. Bu kadar korkuya teslim olmuş bir iktidara, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla emanet edilemez" dedi.

Güncel
  • 22.06.2025 21:04
  • Giriş: 22.06.2025 21:04
  • Güncelleme: 22.06.2025 21:08
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,, gazeteci Fatih Altaylı''nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden mesajı yayımlanan İmamoğlu'nun Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Siyasi rakibinden, avukatın savunmasından, gazeteciden, gençten, sesten, sözden hatta resimden bile korkan bir akıl ülke yönetemez. Bu kadar korkuya teslim olmuş bir iktidara, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla emanet edilemez.

Bölgede bütün taşları yerinden oynatacak gelişmeler yaşanırken, tarihin en önemli kırılmalarının içindeyken, hala bu ülkeyi düşman hukuku ile idare edemezsiniz.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür. Attığınız her hukuksuz adım milleti bastırma çabasıdır. Ama bu aziz millet kararını çoktan vermiş ve boyun eğmeyeceğini cümle aleme duyurmuştur."

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