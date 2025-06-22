İmamoğlu: Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,, gazeteci Fatih Altaylı''nın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden mesajı yayımlanan İmamoğlu'nun Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Siyasi rakibinden, avukatın savunmasından, gazeteciden, gençten, sesten, sözden hatta resimden bile korkan bir akıl ülke yönetemez. Bu kadar korkuya teslim olmuş bir iktidara, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla emanet edilemez.

Bölgede bütün taşları yerinden oynatacak gelişmeler yaşanırken, tarihin en önemli kırılmalarının içindeyken, hala bu ülkeyi düşman hukuku ile idare edemezsiniz.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanması bu korku duygusunun başka bir tezahürüdür. Attığınız her hukuksuz adım milleti bastırma çabasıdır. Ama bu aziz millet kararını çoktan vermiş ve boyun eğmeyeceğini cümle aleme duyurmuştur."

Siyasi rakibinden, avukatın savunmasından, gazeteciden, gençten, sesten, sözden hatta resimden bile korkan bir akıl ülke yönetemez. Bu kadar korkuya teslim olmuş bir iktidara, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazla emanet edilemez.



Bölgede bütün taşları yerinden… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 22, 2025

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamıştı. Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayımlanan videodaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Altaylı tutuklanmıştı.