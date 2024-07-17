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İmamoğlu Ankara'da TBB Toplantısı'na katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ikinci encümen toplantısına katılacak. Toplantı sonrası İmamoğlu basın toplantısı düzenleyecek. Ankara'daki programından sonra 19 Temmuz'da Nevşehir'e gidecek olan İmamoğlu Hacı Bektaş Veli ilçesinde temaslarda bulunacak.

Güncel
  • 17.07.2024 21:05
  • Giriş: 17.07.2024 21:05
  • Güncelleme: 17.07.2024 21:08
Kaynak: ANKA
İmamoğlu Ankara'da TBB Toplantısı'na katılacak
ANKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ikinci encümen toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gidecek.

Birliğe ait Tevfik Göksu Konağı’nda saat 14:00' te başlayacak toplantıdan sonra Ekrem İmamoğlu'nun gündeme dair açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Temmuz'da Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gidecek. İmamoğlu, Mihmandar Konutları anahtar teslim törenine katılacak. İmamoğlu Hacı Bektaşi Veli Belediyesi'ni de ziyaret edecek.

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