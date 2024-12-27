İmamoğlu anket sonucunu paylaştı: Yeni taksilerin tasarımı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksilerin tasarımının belli olduğunu açıkladı.

İBB'nin başlattığı ankete 100 bin kişinin katıldığını aktaran İmamoğlu, "Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu" dedi.

İmamoğlu ayrıca "2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak" bilgisini verdi.

İmamoğlu'nun paylaştığı görsel şöyle: