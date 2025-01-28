İmamoğlu: Arkadaşları eve yollama zamanı, kimse bizi bu yoldan döndüremez!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Küçükçekmece Çevre Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, konuşmasına tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bir an önce aralarına dönmelerini diledi.

Siyasi iktidarın muhalif belediyeleri engellediğini, yargı yoluyla siyaseti dizayn etmek istediğini söyleyen İmamoğlu, "Koltuk sevdası gözlerini kör etti. Arkadaşları siyasetle eve yollama zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE YANIT

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini hedef alan sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ben bir Trabzon evladı olarak milletine ve vatanına hizmet etmekte kararlı, coşkulu bir Karadenizliyim" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ülkemin her vatandaşı, her bölgesi değerlidir. Bu konuda hiç kimse şüphe duymasın. Onun için derim ki Allah'ım beni doğduğum topraklarda yaşayan insanlara da mahcup etme."

İmamoğlu, kendisine korku verebileceklerini sandıklarını ama kimsenin de yürüyüşünden yıldıramayacağını belirtti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? Bahçeli, Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısına yönelik sert açıklamalarda bulunmuş, İmamoğlu’nun görev ve sorumluluklarını unutarak ülkenin farklı alanlarına dair yaptığı değerlendirmeleri eleştirmişti. İmamoğlu'nu istifaya çağıran Bahçeli şunları söylemişti: "İmamoğlu kendine güveniyorsa, yüz bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir. Trabzon’un bir evladı olarak da milletimize ve ülkemize hizmet etme imkanını elde edebilmek için resmen harekete geçebilecektir. Bu durum karşısında yol yürüdüğü bugünkü arkadaşlarının durumu, kaç kişinin etrafında kalacağı, belediyenin rant vanası kapanınca kimlerin yanında bulunacağı da netleşmiş olacaktır." Bahçeli: İmamoğlu kendine güveniyorsa yüz bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Göreve geldiğim ilk gün söyledim; hak yemem, hakkınızı yedirmem. Bu yüzden başarı her zaman bizimle. Hizmetlerimizi engellemeye çalışanların taktiği; 'biz yapamıyoruz, yapana engel olalım.'

Projelerimizi bekletiyorlar ya da izin vermiyorlar. Yoktan davalar çıkarıp siyasetin dışına çıkarmak istiyorlar. Önümüzdeki seçimleri yargı eliyle dizayn etmek istiyorlar.

"BİZ TEK KİŞİLİK OYUN SEVMEYİZ"

Koltuk sevdası gözlerini kör etti. Arkadaşları siyasetle eve yollama zamanı geldi. Bu toprağın her köşesindeki insana inanıyorum. İstanbul'da başlayan kıvılcım, çok büyüyecek ve bütün milletimizi aydınlatacak. İlk gece söyledim; hak yemem, hakkınızı yedirmem dedim. Yola çıkışımızın felsefesi budur. Biz tek kişilik oyun sevmeyiz. Biz oyunu bütün severiz. Milletçe kolkola olmaya, coşkuyla geleceğe yürümeye hazır mıyız?

Benim de kutsal değerlerim var. Bu toprakların her köşesine, her insanına yürekten inanan bir kalbe sahibim, bir zihne sahibim. Yani size olan duygularımı, sevgimi bu şehrin insanına, bu millete hizmetle içimin nasıl kıpır kıpır olduğunu tarif edemem.

Kelimelere sığdıramam bunu. Çünkü o kadar coşkuluyum ki o kadar dolu dolu hizmete dair yol yürümeye heyecan doluyum ki açıkçası bu duygu seli önüne alır o bir avuç insanı alır, götürür, ortadan kaldırır ve milletine yol açar. O kadar net.

"KİMSE BİZİ YILDIRAMAZ. KİMSE BİZİ BU YOLDAN DÖNDÜREMEZ"

Zannediyorlar ki İmamoğlu'na mini minnacık da olsa korku verebiliriz ya da şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diyorlar. Çok net ifade edeyim. Kimse bizi yıldıramaz. Kimse bizi bu yoldan döndüremez.

Sevgili dostlarım, bir insan yola çıktığı ilk andan itibaren ailesine kendini borçlu hisseder. Annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından helallik alır ve yola çıkar.

Onun için ben her zaman derim ki Allah'ım beni aileme mahcup etme. Çünkü onlar onlar gözüyle, kulağıyla, duasıyla yanındadır. Şimdi şimdi güzel temaslar, güzel cümleler var. Onun için onu da anmadan edemeyeceğim.

Duamın ikincisini şöyle yaparım. Ben bu cennet vatanın çok güzel, cennet gibi bir köşesinde doğdum. Trabzon evladıyım ben. Trabzon evladı yurdumun her ilinin evladı değerli olduğu gibi ben bir Trabzon evladı olarak milletine ve vatanına hizmet etmekte kararlı, coşkulu bir Karadenizliyim.

Ülkemin her vatandaşı, her bölgesi değerlidir. Bu konuda hiç kimse şüphe duymasın. Onun için derim ki Allah'ım beni doğduğum topraklarda yaşayan insanlara da mahcup etme."