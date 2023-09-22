İmamoğlu: Atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının fragmanları!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın beraat etmesine ilişin değerlendirmelerde bulundu. "Atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyallari, fragmanları" diyen İmamoğlu, "Bir avuç insan işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "8 Yeni Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi"nin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın beraat etmesine ilişin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Benim Beylikdüzü'nden beri yol arkadaşım olan, Sosyal Hizmetler'de 5 katına çıkarttığımız sosyal yardımlarda onun da imzası olan, sonrasında muhtarlarımızın kardeşliği ve birliği için çalışmaları adına yoğun bir çalışma içerisinde olan arkadaşım, şimdi Muhtarlık Daire Başkanımız bugün yargılandığı mahkemeden beraat aldı" dedi.

"İÇİM ÇOK DOLU"

"Bir hafta önce ise bir savcı 15 yıl hapis cezası ile ilgili mütaala verdi" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum ve yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Ben yargıya güvenerek, doğru kararı alacağına yönelik inançla tek cümle de etmemeye gayret etti, çünkü içim çok dolu. Ve sonuçta beraat etti arkadaşımız. Bir savcı niye böyle yapabilir bilmiyorum? Temel şey ne; efendim neymiş terör örgütüne yardım etmiş! Ya Allah aşkına ne Ekrem İmamoğlu'na, ne bir yol arkadaşına neymiş FETÖ'cüymüş, neymiş PKK'ymış hiçbir terör örgütüyle yan yana koyabilecek akıl bu ülkede yok."

"YARIN EKREM'E NELER DİYECEKLER!"

"Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına ne de yol arkadaşları adına buna müsaade edecek bir kişilik değildir" ifadesini kullanan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kaldı ki bazen yargısız infaz yapma çabası içinde olan insanlara sesleniyorum; yahu Yavuz Bey bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı yüzünden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz, o dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok. Ama burada birine 15 yıl tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil, atılan bu adımlar seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyallari, fragmanları... Yani yarın Ekrem'e neler diyecekler, Ekrem'in yol arkadaşlarına neler yakıştıracaklar."

"BU VÜCUDA LEKE YAPIŞMAZ"

İmamoğlu, açıklamasında şunları vurguladı: "İşinize bakın, buradan sesleniyorum; bu işin başında kim varsa, en tepesinden en aşağıya bir avuç insan işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör" soruşturmasında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) PKK ile iltisakını araştırmadan dernek üyelerine yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Saltık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.