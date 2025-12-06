İmamoğlu, Avrupa Yeşiller Kongresi'ne mesaj gönderdi: "Çevresel gelecek ile demokratik gelecek aynı mücadelenin parçası"

Seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Yeşiller Kongresi'ne gönderdiği mesajda, "Size İstanbul'dan sesleniyorum; imparatorluklar, depremler, siyasi fırtınalar yaşamış ama hala yenilenmeye inanan şehrimizden. Bize şu gerçeği hatırlatır: Ortak geleceğimizi ya birlikte inşa edeceğiz ya da bir geleceğimiz olmayacak. İhtiyacımız olan, gerçekten kapsayıcı bir Avrupa ve Türkiye" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Avrupa Yeşiller Partisi'nin Lizbon'daki 40. Kongresi'ne mesaj gönderdi. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okunan mesaj şöyle:

"Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, sevgili dostlar. Size İstanbul'dan sesleniyorum; imparatorluklar, depremler, siyasi fırtınalar yaşamış ama hala yenilenmeye inanan şehrimizden. Bize şu gerçeği hatırlatır: Ortak geleceğimizi ya birlikte inşa edeceğiz ya da bir geleceğimiz olmayacak. Avrupa'nın sınandığı bir dönemdeyiz. İklim şoklarıyla, eşitsizlikle, korkuya dayalı siyasetle; göçmenleri, azınlıkları ve farklı düşünenleri hedef alan nefret söylemleriyle karşı karşıyayız. Baskılar sınır tanımıyor; dayanışmamız da tanımamalı. Hepimiz aynı sorularla yüz yüzeyiz: Dünyadaki tüm toplumlar içine kapanırken açık toplumu nasıl savunacağız? Vatandaşlarımız kendilerini duyuramadıklarını hissettiğinde güveni nasıl yeniden inşa edeceğiz? Yalnızca bugünün gücünü ve kârını önemseyen teknoloji devleriyle otokratların ittifakından gezegenimizi nasıl koruyacağız? Türkiye’de bu sorular soyut değil. Yaşadıklarım, yargının siyasetin bir aracına dönüştüğünde demokrasinin ne kadar kırılganlaştığını gösteriyor. Bugün cezaevindeyim. Cezası yüzlerce yılı bulan gerçek dışı iddialarla suçlanıyorum.

"İHTİYACIMIZ OLAN, GERÇEKTEN KAPSAYICI BİR AVRUPA VE TÜRKİYE"

Ancak milyonlarca yurttaş barışçıl bir şekilde buna tepki gösteriyor. Korkuyu reddediyorlar, kutuplaşmayı reddediyorlar. Onların cesareti bana her gün umut veriyor. Fakat umut eyleme dönüşmeli. İhtiyacımız olan, gerçekten kapsayıcı bir Avrupa ve Türkiye. Herkesin adalete güvenebildiği bir düzen. Yeşil dönüşümün güvenlik, adalet ve fırsat ürettiği bir gelecek. Ve göçmenlerin pazarlık malzemesi değil, insan olduğunu hatırlatan bir siyaset kültürü. Unutmamalıyız: Çevresel gelecek ile demokratik gelecek aynı mücadelenin parçası. İnsanlar dışlandığında yüz çevirir; değer gördüklerinde bu mücadeleye katılırlar. Sosyal adalet ve iklim adaleti birbirinden ayrılamaz. Değerli dostlar, bu kongrede Gazze ve daha geniş Orta Doğu’daki trajedi de ele alınacak. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Gazze’de yaşananlar, işgal altındaki halk, açlığın silah olarak kullanılması, öldürülen gazeteciler… Dünyanın vicdanında derin bir yara. Oysa barış cesaret ister.

İnsanlığı savunma cesareti, hesap verebilirliği talep etme cesareti ve sadece silahların susmasına değil, kalıcı barışa yönelme cesareti. Böylesine çalkantılı bir bölgede kalıcı barış için Avrupa ile Türkiye’nin demokratik güçleri arasında daha güçlü bir işbirliğine ihtiyacımız var. Çünkü geleceğimiz birbirine bağlı. Enerjide, göçte, güvenlikte; çocuklarımızın sosyal hayatını şekillendirecek teknolojilerde. Şehirler bu yolda öncü olabilir. Belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum ve yurttaşlardan oluşan ağlar, ulusal siyasetin çoğu zaman başaramadığını, yani güveni inşa edebilir. Ortak cesaret çağı şimdi başlıyor: Hukukun üstünlüğü ve kapsayıcılık için cesaret; daha yeşil ve daha adil bir gelecek için cesaret. Başından beri bana gösterdiğiniz dayanışma, sesiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda adil ve sürdürülebilir bir Avrupa için verdiğiniz çaba için de teşekkür ederim."