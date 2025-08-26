İmamoğlu: "Avukatlarımız iftira dosyalarıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından karara ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Savunma esir alınıyor. Bugün avukatımız Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasıyla yeni safhasına giren 'Avukatları Kuşatma Operasyonu' hukuku katletmeye devam ediyor. Bir yanda İBB borsası kurup tehdit, şantaj ve rüşvet suçları işleyen avukatlar dururken, bizim avukatlarımız yalnızca savunma görevine sahip çıktıkları için iftira dosyalarıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Halk esir alınıyor! Yargıyı rahatça kullanarak ve hukuku eğip bükerek bile istedikleri sonucu bulamayanlar, avukatlarımızdan ve ailelerimizden hıncını almaya çalışıyor.Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü milletin gözünden düşüremeyenler, beyhude çabalarına devam ediyor. Milletimiz bütün yaşananları not ediyor."