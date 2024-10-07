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İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede, belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Güncel
  • 07.10.2024 23:40
  • Giriş: 07.10.2024 23:40
  • Güncelleme: 07.10.2024 23:43
Kaynak: DHA
İmamoğlu, Bakan Şimşek ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmede, belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim."

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