İmamoğlu Başakşehir'deki on binlere mesaj gönderdi: "Beton kanala İstanbul'u teslim etmeyeceğiz"

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’den Kanal İstanbul’a karşı Başakşehir’de bir araya gelen on binlere mektup yolladı.

“Yarınlarımıza karşı kurulmak istenen bir tuzağa karşı dimdik duruyor, birlikte direniyoruz” diyen İmamoğlu, “Hep beraber ayağa kalktık, çünkü biliyoruz ki; adalet olmadan huzur olmaz, adalet olmadan bereket olmaz, adalet olmadan umut olmaz. Hepimiz için asıl beka meselesi olan deprem kendini yeniden hatırlattı. Ve ne yazık ki bu beka meselesini insan odaklı değil, rant odaklı gören iktidar aklıyla yeniden karşı karşıyayız. İstanbullular can derdindeyken, gözlerini rant bürümüş bir avuç insan, İstanbul’a ihanet projelerini, Beton Kanal’ı yeniden gündeme getiriyor. Yetmiyor, şehri depreme karşı dayanıklı hale getirmek isteyen İstanbul’un muhafızı çalışma arkadaşlarımızı da gözaltına alıyor” şeklinde konuştu.

Mesajı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okunan İmamoğlu, meydanı dolduran on binlere şu sözlerle seslendi:

“Kıymetli hemşerilerim, sevgili İstanbullular, yüreği demokrasi ve özgürlük için atan yoldaşlarım; 19 Mart’tan bu yana meydanlarda bir araya geliyorsunuz. Bu buluşmaların benim için kıymeti büyük. Çünkü bu meydanlarda adalet için, haysiyet için, gelecek için hep birlikte ses veriyorsunuz. Bu meydanlar herkes için adil, özgür ve müreffeh bir ülke hayaline ses oluyor. Yargı eliyle yapılan kumpaslara milletimizin gösterdiği yüksek irade o kadar değerli ki… Yarınlarımıza karşı kurulmak istenen bir tuzağa karşı dimdik duruyor, birlikte direniyoruz. Hep beraber ayağa kalktık, çünkü biliyoruz ki; adalet olmadan huzur olmaz, adalet olmadan bereket olmaz, adalet olmadan umut olmaz.”

“BETON KANAL’A İSTANBUL’U TESLİM ETMEYECEĞİZ”

“Kıymetli İstanbullular; hepimiz için asıl beka meselesi olan deprem kendini yeniden hatırlattı. Ve ne yazık ki bu beka meselesini insan odaklı değil, rant odaklı gören iktidar aklıyla yeniden karşı karşıyayız. İstanbullular can derdindeyken, gözlerini rant bürümüş bir avuç insan, İstanbul’a ihanet projelerini, Beton Kanal’ı yeniden gündeme getiriyor. Yetmiyor, şehri depreme karşı dayanıklı hale getirmek isteyen İstanbul’un muhafızı çalışma arkadaşlarımızı da gözaltına alıyor. Sazlıdere’de baraj havzasına milyonların suyunu riske atan şantiyeler kuruyorlar. Bizim mücadelemizse bambaşka: Depreme dayanıklı, doğası korunmuş, çocuklarımıza güvenle emanet edeceğimiz bir İstanbul. Hiç merak etmeyin; yapacağız. Bugün burada, hep birlikte bir kez daha haykırıyoruz: Sizin adaletsizliğinize teslim olmayacağız. Sizin rant projelerinize İstanbul’umuzu kurban etmeyeceğiz. Beton Kanal’a İstanbul’u teslim etmeyeceğiz. İstanbullu hemşehrilerim bilirler ki; ne hak yerim ne hakkımı yediririm ne de hemşehrilerimin hakkının peşkeş çekilmesine seyirci kalırım. Kanala, yalana, talana, ranta geçit vermeyeceğiz.”

“BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞ, BİZİM ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZDÜR”

“Aziz milletim; Başakşehir’den yükselen bu ses, tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya ulaşıyor. Biz, milyonlarız. Ve milyonların vicdanı, milyonların duası, milyonların kararlılığı karşısında hiçbir tuzak, hiçbir baskı duramayacak. Şunu asla unutmayın: Bu büyük yürüyüş, bizim adalet yürüyüşümüzdür. Bu büyük yürüyüş çocuklarımızın özgür yarınları içindir. Bu büyük yürüyüş insanımızı, toprağımızı, suyumuzu, şehrimizi korumak içindir. İnancımız tam, irademiz sarsılmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları kurarlarsa kursunlar: Bu millet, haklıdan ve doğrudan yana saf tutmaktan asla vazgeçmeyecek. Bu millet, adaletten yana saf tutmaktan vazgeçemeyecek. Bir avuç insana karşı 86 milyonun gücüyle başaracağız. İstanbul’un muhafızı olmaya var mısınız? İstanbul’un muhafızı olmaya var mısınız? İstanbul’un muhafızı olmaya var mısınız? Size güveniyorum, sizinle gurur duyuyorum. Meydandaki her kardeşime gönül dolusu sevgilerimle… Ekrem İmamoğlu. Silivri Cezaevi.”

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: “MİLLETİN TERCİHİNDEN KORKMUYORSAN KANAL İSTANBUL REFERANDUMU İÇİN SANDIKLAR KURULSUN”

İmamoğlu, Başakşehir buluşmasından kısa bir süre önce de sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

“Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul.

İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin.

Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin.

Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar.”