İmamoğlu basın toplantısıyla duyurmuştu: İşaret ettiği soruşturmalar hangileri?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısıyla kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik davalara Satılmış Büyükcanayakın isimli bilirkişinin beş defa atandığını açıkladı.

İmamoğlu, "Satılmış Büyükcanayakın hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahte bilirkişi yazmak suçlamasıyla yargılandığı bir dava oldu mu?" diye sordu.

İstanbul'da 8 bin 806 bilirkişi bulunduğunu, alanı muhasebe olan 1.891 bilirkişi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, söz konusu bilirkişinin neden muhalefete yönelik soruşturmalara atandığını sordu.

İmamoğlu, bilirkişinin İBB hakkında verdiği tek olumlu bilirkişi raporunun 2019 yılından önce olduğunu söyledi.

DANIŞTAY’IN KARARA BAĞLADIĞI DOSYADA BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında hakkında bir ihale nedeniyle açılan ve Büyükçekmece Adliyesi’nde devam eden davada 2020 yılında Danıştay “belediye başkanına, ceza sorumluluğu yüklenemeyeceğini” karara bağladı.

İmamoğlu’nun 7 yıl hapis ve siyasi yasakla yargılandığı davanın ertelenen duruşması 11 Nisan 2025’te görülecek.

Danıştay’ın kararının altında 5 yüksek yargıcın imzası bulunuyor. Mahkeme, Danıştay’ın 5 yüksek yargıcının İmamoğlu’na ilişkin görüşünü yeterli bulmayarak bilirkişi olarak Büyükcanayakın'ı atadı.

3 Temmuz 2022 günü bu bilirkişi, raporunu sundu.

Bilirkişinin raporuna dayanan savcı iddianamenin 7. sayfasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu bakımdan soruşturmaya konu ve suç teşkil eden eylemler olduğu tespit edilen ihale ile ilgili iç denetçi tarafından hazırlanan raporun, üst yönetici olan şüpheli Ekrem İmamoğlu’na sunulmasına rağmen, ihalenin iptali ve ilgililer hakkında suç duyurusu vesaire herhangi işlem yapmadığı tespit edilen şüphelinin cezai sorumluluğu doğacağı açıktır.”

İmamoğlu ise iddianamede yer alan raporun bulunmadığını söyledi. İBB Başkanı, “Böyle bir rapor yok! Olmayan bir rapor bana sunulamayacağı için de sorumluluk ihmali yapmam söz konusu değil” dedi.

İETT SORUŞTURMASINA DA ATANDI

2 Şubat 2024’te, İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya, bilirkişi olarak İmamoğlu'nun dikkat çektiği bilirkişiyi atadı.

İETT avukatları, kamu ihalelerinde yetkin olmadığı için, Büyükcanayakın'ın bilirkişi olarak atanmasına itiraz etti. Savcı, yanıt vermeden 6 ay bekledi.

Savcı, başka bilirkişi kabul etmeyince, İETT emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan bir gruptan bilimsel uzman görüşü talep etti.

İSFALT SORUŞTURUMASINA ATANDI

Geçtiğimiz Eylül ayında, İBB’ye bağlı İSFALT ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilirkişi olarak aynı kişi atandı.

İBB’nin savunma avukatları, mahkemeye dilekçe vererek, bilirkişinin yeterliliği olmadığını belirtti.

ÖNCEKİ DÖNEME AİT İBB DAVASINDA İBB LEHİNE KARAR

Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği 2019 yılında İBB Teftiş kurulu tarafından hazırlanan dosyada önceki döneme ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

2018 yılında İBB’ye bağlı İSBAK şirketinde usulsüzlük tespitiyle dava açıldı,

Mahkeme, 2023 yılında bu soruşturmada, bilirkişi olarak aynı ismi atadı. Raporda, İBB’nin ‘usulsüzlük var’ dediği dosya için, ‘kusur yok’ raporu verildi.

ESENYURT VE BEŞİKTAŞ SORUŞTURMASI’NDAKİ HEYETTE

CHP’li Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri’ne açılan soruşturmalarda da aynı bilirkişinin ismi geçiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aktardığına göre Savcılığın, son Beşiktaş ve Esenyurt operasyonları, 236-201 no’lu dosya üzerinden yürütülüyor.

Bu dosya için de bir bilirkişi ekibi kuruldu. Üç kişilik heyette Büyükcanayakın yer aldı.

İmamoğlu’nun aktardığına göre 3 Ocak 2025 tarihli bilirkişi raporunda görevden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ile “Ahmet Özer’in belediyeyi sevk ve idare etmek görevini ihlal ve ihmal ettiği ve kötüye kullandığı hükmü kapsamında değerlendirildiği…” ifadesi yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve bilirkişi raporlarında uyulması gereken standartları hatırlatarak şunları söyledi: