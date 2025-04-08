İmamoğlu: Bazı dostlarımızın sessizliğini üzülerek görüyoruz, not ediyoruz

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye–Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi” İstanbul’da toplandı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye-Almanya dostluk antlaşmasının 101. yılına denk gelen zirvede, ilk olarak Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

İmamoğlu’nun mesajını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün okudu.

İmamoğlu, cezaevinden yolladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fikir önderi olmaktan büyük onur duyduğum, Türkiye’nin ve Almanya’nın yerel yönetimlerini bir araya getiren bu önemli toplantıda, ne yazık ki sizlerle bir arada bulunamıyorum. Çünkü; hukuki değil, tamamen siyasi nedenlerle, hiçbir kanıta dayanmayan suçlamalarla tutsak edilmiş durumdayım. Sizlere, Silivri’deki hücremden en sıcak sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Dünya, yeni bir döneme giriyor. Bu dönemde, ülkelerin ve dünyanın geleceğini demokrasinin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacakları belirleyecek. Mücadele, halk ile oligarklar; demokrasi ile tek adam rejimleri arasında yaşanacak. Tüm dünyada demokrasi bloğunu güçlendirmemizin, daha barışçıl ve huzurlu bir gelecek için kritik önem taşıdığına inanıyorum.

"NOT ALIYORUZ"

Türkiye’de, başta gençler olmak üzere, her kesimden yurttaşımız demokrasiye, adalete ve milli iradesine sahip çıkmak için sesini yükseltiyor. Tüm dünyada bu sese destek veren birçok ülke ve kent olduğunu görüyor, destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı dostlarımızın sessizliğini ise üzülerek görüyoruz, not ediyoruz. Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayanan sıkı bir dostluk ve iş birliği var. Bu iş birliğinin daha da gelişmesi, iki ülkeye ve kentlerimize fayda sağlayacak ortaklıkların artması, en büyük dileğimizdir. Bunun da ön koşulu, hiç şüphesiz güçlü bir demokrasi, hukuk güvencesi ve istikrarın sağlanmasıdır. Gelişmiş bir demokrasiye sahip bir Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne önemli katkılar sunacağı açıktır ve gerçektir. Bugünkü buluşmanın, ülkelerimiz ve yerel yönetimlerimiz için faydalı çıktılar sunmasını diliyor, en yakın zamanda bir araya gelebilmek ümidiyle, hepinize bir kez daha selamlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı."

BERLİN BELEDİYE BAŞKANI: İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ

Berlin Belediye Başkanı Wegner, video mesajında şunları söyledi:

"İstanbul ile Berlin, çok yakın iki kent. 30 yıl önce özgürlük, değişim ve ortak değerlerin ifadesi olarak kardeş şehir ortaklığımız var. Yüzbinlerce Berlinli vatandaşımızın kökenleri Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a dayanıyor. O insanlar, çalışmaları ve katkılarıyla Berlin’i zenginleştiriyor… Bu şartlarda dostumuz Ekrem İmamoğlu’nun aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyorum. Tutuklanması, demokratik ilkelerin ne kadar baskı altında olduğunu gösteriyor. Hukuk devleti, özgürlük ve demokratik değerlerimizin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Özellikle bu zamanlarda kardeş kent anlaşmamızı tekrar hatırlayıp, dayanışmanın, açık olmanın ve ortak geleceğin zeminin hazırladığını da hatırlamamız gerekiyor. Özellikle bu zamanlarda diyalogun açık olması önemli. Bunun için özgürlük ve demokrasiye ihtiyacımız. Bunun için özgür çalışabilen belediye başkanlarına ihtiyacımız var; kendileri şehirleri, vatandaşları ve gelecek için… Ekrem İmamoğlu, çok büyük bir güçle, geleceğe yönelik olan modern bir kentin sağlanması için çalışan birisidir. Aramızda olamaması, demokrasi ve hukuk devleti adına mücadele eden herkes için büyük bir zorluk. Bu nedenle Berlin, İmamoğlu’nun yanında duruyor. İstanbul’da, güçlü bir demokrasi mücadelesi veren insanların yanında duruyor. İstanbul ve Berlin, özgürlük şehirleridir"

KÖLN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DAYANIŞMA

Köln Belediye Başkanı Reker de toplantıya, İmamoğlu’yla dayanışmasını bizzat dile getirmek için katıldığının altını çizdi.

İmamoğlu’yla 2024 Haziran’ında yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Reker, “Bu toplantıyla ilgili planlarından bahsetti. Başına gelenler beni çok üzdü. Ben, aynı zamanda hukukçu ve demokratım. Köln Belediye Başkanı olarak, hukuk devletinin yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu biliyorum. Bunu, beraber çalışarak gerçekleştirebiliriz. Bu da özgür seçimlerle ve demokrasiyle başlar. Ondan sonra kentlerin ihtiyaçları karşılanır. Köln’de yaklaşık 100 bin civarında, kökleri Türkiye’de bulunan vatandaşımız yaşamakta. 2020’den beri, Köln Camii’nde imam, namaza davet ediyor. Ramazan ayında bazı sokakları ve caddeleri Ramazan ayına uygun hale getiriyoruz. Türkiye’nin olası bir Avrupa Birliği üyeliğini göz önünde bulundurarak, ortak değerlere her zaman sahip çıkması gerektiğini düşünürdük. Ancak, bu değerler artık tehlike altına girmiş durumda. Bu vesileyle, bugünkü toplantımızın çok daha güzel ve hayırlı bir iş birliğine de vesile olmasını diliyorum. Ve hepimizi amacımıza bir çentik daha yaklaştırabilmesini ümit ediyorum” diye konuştu.

HANNOVER BELEDİYE BAŞKANI: HALKIN OYUNA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ise, “Alman Şehirler Birliği, bu zirvenin yapılmasına çok önem verdi. Ekrem İmamoğlu’nun aramızda olmamasından büyük üzüntü duyuyor, en kısa zamanda aramızda olmasını diliyorum… Yerel yönetimlerin zemini, özgür seçimlerin yapılması ve halk iradesinin yerine getirmesidir. İnsan hakları ve demokrasiye saygı göstermeyen bir ülkede, vatandaşlarının desteğinin giderek azalacağı aşikardır. Devletin, halkın kullandığı oylara saygı göstermesi gerekiyor. Böyle bir zemin olmadan demokrasi söz konusu olamaz” dedi.