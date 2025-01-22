İmamoğlu Belediye Başkanı'nın da bulunduğu araca silahlı saldırı

Adana'da CHP'li İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı.

Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

CHP SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek sosyal medya hesapları üzerinden yaptkıları açıklama ile saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "İmamoğlu Belediye Başkanımız Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırıyı kınıyor, başkanımıza ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek tesellimiz saldırıda kimsenin yaralanmamış olması!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de şu ifadeleri kullandı:

"Adana İmamoğlu Belediye Başkanımız Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyor, değerli başkanımıza ve araçta bulunan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kimsenin yaralanmamış olması içimize su serpmiş olsa da, sorumluların en kısa zamanda adalete teslim edilmesini temenni ediyorum."