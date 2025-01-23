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İmamoğlu Belediye Başkanı'nın olduğu araca silahla saldıran kişi tutuklandı

Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 23.01.2025 21:57
  • Giriş: 23.01.2025 21:57
  • Güncelleme: 23.01.2025 22:01
Kaynak: iHA
İmamoğlu Belediye Başkanı'nın olduğu araca silahla saldıran kişi tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

Adana'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu araca Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda silahla saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı eski belediye çalışanı Abdullah A.'nın gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Polis ekipleri, şüpheliyi Kozan ilçesinde çevre yolunda kovalamaca ile yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi tamamlanan Abdullah A. (34), İmamoğlu ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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