İmamoğlu: Ben susmayacağım!
Ekrem İmamoğlu, "Ben susmayacağım! Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir. Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım. Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada susmayacağını vurguladı ve "Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım" dedi.
İmamoğlu'nun mesajı şöyle:
Ben susmayacağım!— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) December 17, 2025
Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir.
Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım.
Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek. pic.twitter.com/o1nsuqb249