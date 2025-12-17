Giriş / Abone Ol
Ekrem İmamoğlu, "Ben susmayacağım! Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir. Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım. Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek" dedi.

  • 17.12.2025 19:13
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada susmayacağını vurguladı ve "Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım" dedi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Ben susmayacağım!
Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir. 
Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım. 
Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek."

