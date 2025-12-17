İmamoğlu: Ben susmayacağım!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada susmayacağını vurguladı ve "Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım" dedi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Ben susmayacağım!

Benim sustuğum gün millet konuşamaz hale gelir.

Ben konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım.

Millet sandıkta bu zihniyeti tarihe gömecek."