İmamoğlu: Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Balbay, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşe yazısında aktardı.

İmamoğlu, Balbay'ın "Buradan çıkış için kafanızda bir takvimleme var mı?" sorusuna, "Özgürlük mücadelesi gün, ay hesabıyla yapılmaz. Böyle bir zamanlama beklentisi insanı yorar. Ona hiç gerek yok. Tutukluluğumun üçüncü gününde sizin Cumhuriyet’te yazdığınız mektubu okudum. Havalandırma genişliğini 5 adıma 14 adım yazmışsınız. Ben o duvara bakınca duvar görmüyorum, ufku görüyorum. Ben nerede olursam olayım, CHP’deki değişimden sonra Türkiye’deki değişimin de gerçekleşmesinde rolüm olacak. Birincilik gençlerin ama..." cevabını verdi.

Yandaş medyanın "Şu kadar gün sonra unutulur" sözlerine gönderme yapan İmamoğlu, "Unutulma ne kelime, biz burada unutulmaz bir mücadele, dayanışma, milletle bütünleşme ruhu sergileyeceğiz" dedi.

İmamoğlu, soruşturmaların içinin boş olduğunu, bir belediye başkanının çalışma arkadaşlarından, olağan faaliyetlerinden suç örgütü yaratıldığını vurgulayarak, "Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar!" ifadelerini kullandı.