İmamoğlu: Benim ve CHP'li belediye başkanlarının hapiste olmasının nedeni açık

Bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, dün akşam gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla start aldı.

Açılış törenine geçmiş dönem CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Hasan Akgün’ün eşi Hatice Akgün, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe belediye başkanları ve başkanvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sanatçı da katıldı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından okundu.

İmamoğlu, mektubunda şunları ifade etti:

"Değerli Büyükçekmeceliler; sevgili komşularım; sizlere Silivri zindanlarından en sıcak selamlarımı sunuyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bugün de Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sizlerle bir arada olabilmeyi çok isterdim. Siyasi sebeplerle, haksız ve hukuksuz biçimde tutuklu yargılandığım için yanınızda bulunamıyorum. Bedenim orada olmasa da aklım ve ruhum her zaman sizinle. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali; İstanbul’umuzun çok önemli kültür-sanat etkinliklerinden bir tanesi. Tıpkı benim gibi hiçbir somut delile dayanmadan, siyasi tutsak edilen Hasan Akgün Başkanımızın bu festivalin gerçekleşmesindeki emeklerini çok iyi biliyorsunuz. Hasan Başkanımız; ilk kez seçildiği 1994 yılından tutuklandığı güne kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Sosyal belediyecilik anlayışı ve kültür-sanat alanında gerçekleştirdiği projelerle Büyükçekmece’ye bugünkü çehresini kazandırdı.

Tam 7 seçimdir, Büyükçekmeceliler tarafından göreve layık görülen Hasan Başkanımız, ne yazıktır ki bugün çok sevdiği Büyükçekmece’den ayrı, özgürlüğünden mahrum durumda. Bugün benim, Hasan Başkanımızın ve diğer CHP’li belediye başkanlarımızın hapiste olmasının nedeni açıktır. Bu milleti çok sevmemiz, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmamız ve halkın teveccühünü kazanmamızdır. Kendini millet iradesinin üzerinde görenler işte buna katlanamadılar.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali; dünyanın dört bir yanından katılımcıları çok zengin bir içerikle bir araya getiren bir festival. Bir yanda Türkiye’yi sanat ve kültür yoluyla dünyayla buluşturan bir anlayış, diğer yanda bu ülkeyi uluslararası alanı geçtim yurt içinde bile kutuplaşmayla, çatışmayla idare etmeye çalışan bir anlayış var. Bir yanda dünyayı dost gören bir anlayış, diğer yanda kendi vatandaşını düşmanlaştıran bir anlayış var. Bizler ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyenlerdeniz. Barış, huzur ve kardeşlik için, hak, hukuk ve adalet için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, geri durmayacağız.

Bu millet, kendini millet iradesinden üstün görenlere asla geçit vermedi, vermeyecek. Yeniden bir arada olacağımız, Türkiye için adil, eşit ve demokratik bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz günler yakındır. İşte o günlerde yeniden hep beraber şarkılar söyleyecek, türküler çığıracak, birlikte dans edeceğiz. 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başarılı geçmesini diliyor, hepinize bir kez daha selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum."