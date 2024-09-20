İmamoğlu: Benzer davranışı benim partilim birisi yapsın, onun karşısına gidip dikilmeyen namerttir!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta sivil toplum kuruluşları üyeleri ve kanaat önderleri buluşmasında konuştu.

İmamoğlu, Tokat'a CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte geldi.

"Kime oy vermiş, hangi etnik köken… Bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değil" diyen İmamoğlu, "‘Şuna hizmet edeceğim, buna etmem.’ Asla etmeyiz. Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın; bunu yapan birisi benim de partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partiler olabilir. Bunu yaptığında, ne bileyim, işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz, böyle bir ahlakı, terbiye taşımıyoruz" dedi.

"PARTİ DEVLETİ DEĞİLİZ"

"Biz, parti devleti değiliz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" vurgusu yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar net. O bakımdan memleketin her yerini memleketim, bu memleketin her vatandaşını kardeşim hissettiğim duygudaşlıkta yürüyoruz. Siyasi beka arayışında olanların, gerçekten bu ortaklaşmaya taş koymak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum ve hicap duyuyorum. Birilerinin koltuklarını kaybetmesin diye, yurttaşlarını neredeyse birbirine düşürmeyi bile göze alarak, sırf siyasi yolculuğunda yaranmak için attığı adımlar hicap veren, hepimizi utandıran adımlar. Açıkçası ben, bütün vatandaşlarımızın benim anlattığım bu duyguya itibar ettiğini ve saygı duyduğunu da biliyorum. Yani o yapılan işin güncel kazanımları verebildiğini biliyorum, ama onun dışında hiçbir şey kazandırmaz.”

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NE YÖNELİK ENGELLEMEYE TEPKİ

Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan engellemeye tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bakın; çok basit bir örnek vereceğim sözlerimin sonuna geldiğim bu noktada. Bugün sabah itibariyle, Beyoğlu'nda, devletin valisi, valiliği, kaymakamı, kaymakamlığı Beyoğlu Belediyesi'ni binadan çıkarıyor. Hangi binadan çıkarıyor? Seçimden birkaç ay önce, 2-3 ay önce bitirdikleri bir kışlayı, devletin bir kurumunun bitirdiği bir kışlayı, -o zaman orası AK Partili bir belediye- diyor ki, ‘Sen şu kapıya belediyenin tabelasını as, buranın 1600 metresini sen kullan. Şu tarafa da kaymakamlığın tabelasını kaymakam, sen as. Burayı da kaymakamlık kullansın.’ Seçimlerin 2-3 ay öncesinde. Seçimde millet oy kullanıyor. Şimdi orada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var. 15 gündür, gece-gündüz, ‘Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Çıkın, terk edin… Yahu seçimden 2 ay önce tabela asmışsın! Bakın; bu bile bir iktidarın gitmesine sebeptir arkadaşlar. Bu yapılır mı? Allah aşkına, soruyorum size; bu yapılır mı? Nedir yani? Ne? Amacınız ne? Yine orası Beyoğlu Belediyesi. Yazıyor; Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu Belediyesi. Öbür tarafa da yazıyor; Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu Kaymakamlığı. Vali de utansın, kaymakam da utansın. Bu talimatı verenler de utansın. Bu kadar net söylüyorum. Bu olmaz. Bu yapılmaz. Bu yapılmaz."

"MEMLEKETİN DÜZELMESİ LAZIM"

“Biz neyle uğraşıyoruz? Onun bunun çocuklarının vakıflarına verilen yapılardan çıkartalım da millete kazandıralım diye uğraşıyoruz" diyen İmamoğlu, "Bunlar da milletin kurumundan alalım da bizim dediğimiz olsun diye uğraşıyorlar. Aradaki fark bu. Bu bakımdan, bu memleketin düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, son olarak şunları söyledi: