İmamoğlu: "Beykoz Belediye Başkanımız Köseler ve çalışma arkadaşlarının tahliye edilmesi sevindiricidir"

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Beykoz Belediye Başkanı Alattin Köseler’in 187 gün sonra tahliye edilmesi hakkında açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıya değil adaletsizliğe karşıyız. En başından beri ifade ettiğimiz gibi her belediye başkanı hesap vermek zorundadır ve yargılanabilir. Ancak aslolan tutuksuz yargılama ve masumiyet karinesidir. 190 gündür tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler ve çalışma arkadaşlarının tahliye edilmesi sevindiricidir. Ancak tutukluluğun cezalandırma aracı değil bir tedbir olduğu unutulmamalı, tutuklu yargılamanın hukuk sistemimize verdiği zarar göz önüne alınmalıdır. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in bir an önce görevinin başına dönmesini diliyor, tutuklu bulunan diğer bütün belediye başkanlarımızın, bürokratların ve çalışma arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekliliğini tekrar hatırlatıyorum.Herkes için her yerde önce adalet! Önce hürriyet!"