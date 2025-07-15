İmamoğlu: Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu mesajında “Devlet içinde yıllarca korunup kollanan, özenle büyütülen bu yıkıcı yapıya ilişkin bir özeleştiri bile yapılmadı” ifadesini kullandı.

“Bu ülkede bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız” diyen İmamoğlu, bir an önce yargı bağımsızlığının ve hukuk üstünlüğünün sağlanması gerektiğini vurguladı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu, X’te yayınlandığı mesajda şu ifadeyi kullandı:

“15 Temmuz, bu toprakların gördüğü en karanlık gecelerden biridir. Gazi Meclis’in bombalandığı, vatandaşın üzerine tankların yürütüldüğü o gece milletimiz, siyasi görüşü ne olursa olsun yan yana geldi, birleşti. Canı pahasına demokrasiyi savundu, darbecilere geçit vermedi. O gece kurulan güçlü demokrasi cephesi, halkın iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağını tüm dünyaya gösterdi. Ama maalesef, devlet içinde yıllarca korunup kollanan, özenle büyütülen bu yıkıcı yapıya ilişkin bir özeleştiri bile yapılmadı. Bu ülkede bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, bir an önce, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamak zorundayız. Bir an önce, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. 15 Temmuz’da, demokrasiye sahip çıkarken şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”