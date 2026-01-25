İmamoğlu bir yurttaşla konuşmasını paylaştı: Maalesef hepsi gerçekleşti, ülkem adına üzgünüm

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart 2025'te Ümraniye Semt Pazarı'nda AKP seçmeni bir yurttaşla olan konuşmasına ilişkin video paylaştı ve "Maalesef hepsi gerçekleşti" dedi.

Videoda İmamoğlu ile yurttaş arasında hukuksuzluk, sahte diploma iddiası, Esenyurt Belediyesi gibi konular konuşuldu ve İmamoğlu'nun savlarının gerçekleştiği gösterildi.

İmamoğlu videoyu şu notla paylaştı: "Ümraniye semt pazarında karşılaştığımız hanımefendi ile gündemi konuşmuşuz. Maalesef hepsi gerçekleşti. Ülkem adına üzgünüm."