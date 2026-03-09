İmamoğlu: Birazcık mertliğiniz varsa bu insanları bırakın, tek başıma benimle mücadele edin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen davanın ilk celsesinin ardından akşam saatlerinde sosyal medyadan mesaj yayımladı.

İmamoğlu, 402 kişinin yargılandığı davayla ilgili diğer isimlerin bırakılması ve tek başına kendisiyle mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım şöyle:

"Birazcık mertliğiniz varsa bu insanları bırakın, tek başıma benimle mücadele edin!

📍 Silivri"

NE OLMUŞTU?

Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB davasının ilk duruşması bugün başladı. Ekrem İmamoğlu, saat 11.00'de duruşma salonuna getirildi ve alkış tufanıyla karşılandı. İmamoğlu'nun konuşacak son sanıklardan biri olduğunun açıklanmasının ardından gelen tepkilerin üzerine mahkeme heyeti mahkeme salonundan ayrıldı. Duruşma, saat 14.00'te seyircili olarak tekrar başladı. İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Talepler reddedilirken davanın ilk celsesi sona erdi.