İmamoğlu: Bu dönem çok iyi duygularla anılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 310. kuruluş yıldönümünü kutlayan İstanbul İtfaiyesi ekiplerini Saraçhane’de ağırladı.

“Yeni personele ihtiyacımız olduğunu biliyorum” diyen İmamoğlu, “Bu konuda son yaptığımız görüşmede olumlu bir süreç başladı. Umarım, tam anlamıyla harekete hızlıca geçeriz. Ciddi bir kadroya sahip olmamız, İstanbul halkı güvencesi açısından önemli. İstanbul İtfaiyesi ya da İBB’nin bütün ekipleri, sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye için bir ihtiyaç anında ilk aranan merkez noktasında. Tüm bu yönleriyle iş birliği içerisinde en güçlü adımları atmanızı diliyor ve istiyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ziyaretçiler arasında kadın itfaiye eri Zeynep Dursun’un da bulunmasından duyduğu memnuniyeti, “Bugün aramızda bulunan değerli hanımefendi yol arkadaşımız gibi kadın itfaiye çalışanlarının da varlığı, gerçekten hem eşitlikçi bakışımızı hem de toplumda kadın-erkek fark etmeksizin gücünü göstermesi açısından da çok özel, çok kıymetli. Bütün bu yol ve yöntemin bizim stratejimiz olduğunu tekrar hatırlatırken, nice yüzyılları olsun itfaiye teşkilatımızın” sözleriyle dile getirdi.

"BU DÖNEM ÇOK İYİ DUYGULARLA ANILACAK"

İtfaiye ekiplerinin deprem ve benzeri afetlerden sonra yapmaları gerekenlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Deprem ve buna benzer diğer afetlerde de daha etkin nasıl olabiliriz, meselesini ele almamız gerekiyor. Yeni personele ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bu konuda son yaptığımız görüşmede olumlu bir süreç başladı. Umarım, tam anlamıyla harekete hızlıca geçeriz. Ciddi bir kadroya sahip olmamız, İstanbul halkı güvencesi açısından önemli. İstanbul İtfaiyesi ya da İBB’nin bütün ekipleri, sadece İstanbul'un değil, bütün Türkiye için bir ihtiyaç anında ilk aranan merkez noktasında. Tüm bu yönleriyle iş birliği içerisinde en güçlü adımları atmanızı diliyor ve istiyorum. Sizleri ve ekibinizi bu yönüyle elbette destekliyoruz. Diğer yönetici arkadaşlarımızın da bakış açısının böyle olduğunu biliyorum. İnşallah el ele, 310 yıllık bayrak yarışında bu dönemin en etkin, en başarılı, en güçlü bir dönemi yaşatan ekip oluruz. Sonuçta gün geliyor ve her birimiz bayrağı devredebiliyoruz. Ama bu dönemin çok iyi duygularla anıldığını ve anılacağını şimdiden hissedebiliyorum.”