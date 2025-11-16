İmamoğlu: Bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddianameye yönelik açıklamaları devam ediyor. İmamoğlu, "Bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya kanıtladınız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İddianamesine güvenen yasaklara sığınmaz. Tutarsızlıklarınızı ortaya koyan sosyal medya hesaplarımızı yasaklayarak ancak bizim haklılığımızı tespit edersiniz.

Ortada bir “milli güvenlik” meselesi varsa; o da Türkiye demokrasisine, hak ve özgürlüklerine dönük bu anlamsız, vasat saldırılardır.

Söze karşı yasaklama, ifade özgürlüğüne karşı sansür, gerçeklere karşı engellemeler, kapatmalar…

Ayrıca bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya kanıtladınız. 👏👏👏

Bir avuç muhterisle karşı karşıyayız. Ülkenin bütün sorunlarını unutmuş ve aylar önce söylediğimiz gibi çıldırmışsınız! Ne güzel ki kazanan kaba güç değil, akıl olacak!"