Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu, "Bu milletin gerçek sesidir, saraylardan duyulmaz" diyerek paylaştı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy semt pazarında yurttaşların sorunlarını videolu olarak paylaştı. Bir yurttaş, iktidarı eleştirerek “Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç… Yemiyoruz, geçiniyoruz” dedi.

Güncel
  • 30.09.2025 11:10
  • Giriş: 30.09.2025 11:10
  • Güncelleme: 30.09.2025 11:34
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu, "Bu milletin gerçek sesidir, saraylardan duyulmaz" diyerek paylaştı
Fotoğraf: ANKA

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

İmamoğlu, Mecidiyeköy semt pazarında yurttaşlara "Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna yanıt veren bir yurttaşın yanıtını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından "Bu milletin gerçek sesidir, saraylardan duyulmaz" diyerek paylaştı.

Konya'da çiftçilik yaptıktan sonra şimdi semt pazarında küfesiyle ek gelir elde etmeye çalışan yurttaş iktidarı eleştirdi.

"ZENGİNLERE PARA DAĞITIYOR, FAKİRLERE HİÇ"

ANKA'ya röportaj veren yurttaş şunları söyledi: “Türkiye sahipsiz. Amerika’ya, İsrail’e teslim oldu... Başta, devlette sahip yok. Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç... Gavur parası 50 lira oldu, herşey arttı, ses yok. Onlar sadece ceplerine uğraşıyorlar, fakir fukarayı düşünen yok... Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz. Patates olmasa kaldık.”

BirGün'e Abone Ol