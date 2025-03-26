İmamoğlu: "Bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içeride geçiriyorum"

Hakkında açıklan soruşturmada tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadir Gecesi mesajı yayımladı.

İmamoğlu'nun sosyal meyada hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk yaşlarımdan bu yana Kadir Gecesi’nin bende bambaşka bir anlamı vardır.

Gecelerin en güzeli olan Kadir Gecesi’ni yıllarca ailemle, annem ve babamla, sevdiklerimle yaşadım. Ömrümde ilk kez bu mübarek geceyi bir siyasi kumpasla içerde geçiriyorum.

And olsun ki, buna sebep olanlardan hem bu dünyada hem de mahşerde hesap soracağım."