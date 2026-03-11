İmamoğlu: Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davası devam ederken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, "Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak. Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır. Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır" dedi.

"BEDELİ 250 MİLYAR DOLAR OLDU"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar dolar olmuştur. Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır. Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır. İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi! Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!"