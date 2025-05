Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kapatılması için başvuru yapılan uluslararası hesabından paylaşım yaptı.

Önceki hesabına da erişim engeli getirildiğini hatırlatan İmamoğlu, "Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan yeni hesabının takip edilmesini isteyen İmamoğlu, "Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

They blocked one account, now they’re after another.



This panic shows just one thing: they fear our voice.



But they forget—there are millions of us, standing for justice and democracy. The more they try to silence us, the louder we become.



Follow our official campaign account…