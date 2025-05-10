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İmamoğlu: Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor, sesimizden korkuyorlar

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası hesabı için de erişim engeli istenmesine "Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan yeni hesabının takip edilmesini istedi.

Güncel
  • 10.05.2025 11:07
  • Giriş: 10.05.2025 11:07
  • Güncelleme: 10.05.2025 11:16
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor, sesimizden korkuyorlar

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kapatılması için başvuru yapılan uluslararası hesabından paylaşım yaptı.

Önceki hesabına da erişim engeli getirildiğini hatırlatan İmamoğlu, "Bir hesabı engellediler, şimdi diğerine yöneldiler" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan yeni hesabının takip edilmesini isteyen İmamoğlu, "Bu telaş, sadece bir şeyi gösteriyor: Sesimizden korkuyorlar" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı erişime engellendi. Engelli Web'in aktardığına göre, kararın gerekçesi olarak "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" yasa maddesi gösterildi. Karar, internet servis sağlayıcılarına da iletildi. Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

İmamoğlunun uluslararası hesabı hakkında da erişim engeli kararı
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