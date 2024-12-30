İmamoğlu: Bu zihniyet, bu ülkenin başından gitmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, “Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor” programına katıldı.

İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanan Şişli Afet Koordinasyon Merkezi’nin (Şişli AKOM) temelini attı. İmamoğlu ve Şahan, temel atma töreninin ardında farklı mahallelerde bulunan Yuvamız Şişli kreşleri inşaatlarında, İBB Miras ve Şişli MİRAS tarafından ortaklaşa yönetilen “Feriköy Projesi” alanında incelemelerde bulunup, İzzetpaşa Mahallesi’ndeki Şişli Kent Lokantası’nın açılışını yaptı.

ERDOĞAN'IN İFADELERİNE TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyeleri silkeleme" ifadesine dikkat çeken İmamoğlu, "Ama el uzatıyoruz ama iş birliği yapıyoruz ama afet anında koşa koşa oralara gidiyoruz. Tam da işte bu yönüyle, hala bakıyorum işte ‘belediyeleri silkeleme’ kavramı ya da tırnak içinde tutumu; milletin vicdanında, milletin aklında, milletin ruhunda, milletin o adalet duygusuna inandığım bakış açısında mutlak cezalandırılacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "‘İnsan hangi yetkiyle bunu söyleyebilir’ diye düşünüyorum. Ben, hiçbir yöneticilik ruhuma bunu sığdıramıyorum. Yani ben, İBB Başkanı olarak diyeceğim ki; ‘Farklı bir siyasi partiyse, şu ilçe belediyesini gidin silkeleyin. Ya da gidin şu ilçe belediye başkanına şunu yapın!’ Bu denir mi? Bu denmez. Yani milletin malının korunduğu, milletin malıyla, millete ait olan kurumların yönetimiyle ilgili kişisel, bireysel bir hareketle, bir cezalandırma yöntemiyle insan konuşur mu?"

BAKAN IŞIKHAN'A YANIT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu, "’Silkele’ dediği bakanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bugün büyük mucizevi açıklamasını okudum mesela gelirken. SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin! Aferin! Madalya aldı şimdi! Bir bakan daha madalya aldı! Ne büyük iş başardı değil mi? Kendisini ispat etti! Kime? Millete değil, bir kişiye. O kendini bir kişiye ispat ededursun, biz arkadaşlarımızla kendimizi milletimize ispat etmeye, milletimize layık olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"PERVASIZ HER DAVRANIŞINIZI MİLLETE AFİŞE EDECEĞİZ"

"Kaynağından kesecekmiş! Kimin kaynağı? Milletin kaynağı. Kimin parasını keseceksin? Belediyelerin. Hangi belediyelerin? Özellikle CHP'li belediyelerin!" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü diğerlerine nasıl para aktardıklarını anımsatalım. Unutmayın bunları sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim… Seçimden önce, seçerek, kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak, 1 milyar liranın üzerinde, seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yollayarak… Bağış yani, geri ödenmiyor bakın. O SGK borçları, o belediyelerde o zaman gene vardı. Tek dertleri ne? Çalışın, Ekrem İmamoğlu'na karşı seçimi kazanın! Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden… Kendi MHP'li yol arkadaşı belediyeyi bile dışarıda bıraktı. Bu kadar partizan. Bu kadar akıl dışı. İşte onun için onlar, kullandıkları ve yönettikleri kaynağın, kendi kişisel kaynağı olduğunu düşünüyor. SGK borcuyla ilgili de onun için kalkıyor basiretsiz bir bakan, böyle bir açıklama yapıyor. Kaynağından kesecek! Büyük iş! Pervasız her davranışınızı millete afişe edeceğiz."

"BAŞKA TÜRLÜ DÜZELMEYECEK"

"İnşallah bu yoksulluktan kurtulalım" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Bunu yegane yolu var. Çok net söylüyorum. Bu zihniyet, bu ülkenin başından gitmeli. Başka türlü düzelmeyecek. Çünkü mesele, tek başına ekonomi de değildir sevgili dostlar. Ekonomiyi iyi yönetmektir. Akılla, bilimle, teknikle bundan uzaklaşmamalı ve buna hareketle mümkündür. Ama aynı zamanda adalet. Ekonomi, aynı zamanda adalettir. Ekonomi, aynı zamanda itibardır. Ekonomi, aynı zamanda kamu kültürüne saygılı bir şekilde yaklaşımdır. Partizanlıktan uzak olmaktır. Bütün bunlardır ekonomi. Bunlar bütünüyle iyi olduğunda, ekonomi iyi olur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları kaydetti: "O bakımdan, ne yazık ki biz, bunların zerre emaresini mevcut yönetimde görememekteyiz. Vatandaşımızla da bunu paylaşmaktan geri durmayız. Milletimizin zor anında yanında olmaya devam eden belediyelerimiz var. Milletimizin hiçbir ferdini geride bırakmadan hizmet yapma gayretinde olan bir belediyecilik anlayışının yöneticileriyiz. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Milletin sofrasına bereket diliyorum yeni yılda. Bereketi bol olsun."