İmamoğlu: Bütünleşmek zorundayız

Haber Merkezi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ’ı ziyaret etti.

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin” dedi. Muharrem İnce’nin paylaştığı İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Milletçe bir ve birlikte olmak zamanıdır! Adaletsizliğe, yoksulluğa, kutuplaşmaya, kısacası bütün kötülüklere ve kötü uygulamaları yapanlara karşı bütünleşmek zorundayız. Her şey çok güzel olacak.”